"Creo que cuando has pasado por cualquier nivel de dolor o trauma, parte de nuestro viaje de curación, ciertamente parte del mío, es ser capaces de ser realmente abiertos al respecto", declaró Markle al medio CBS en lo que parece ser una campaña de Parents Network, un proyecto sobre la seguridad de los niños en internet.

El príncipe Harry y Meghan Markle anuncian dos series nuevas para Netflix

Esta no es la primera vez que la exactriz exterioriza sobre sus deseos de quitarse la vida en el pasado. Le conversó a Oprah al respecto en 2021, en una entrevista donde además afirmó que no podía estar "sola" y exteriorizó a su pareja que "no quería seguir viva".