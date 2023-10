Andrade, de 33 años, acaparó la atención de la audiencia ecuatoriana al cambiarse de casa televisiva en medio de un proyecto que no había iniciado hace mucho, donde era animador de un programa de competencia, pero desde sus primeras declaraciones en el Canal del Cerro demostró gran entusiasmo por seguir adelante en compañía de Fernanda Gallardo y cautivar cada noche a los televidentes ecuatorianos, quienes lo han aceptado como presentador del reality, pero Eduardo también ha tenido que afrontar varias críticas durante estos meses.

Como invitado de la semana en el pódcast de Álex Plúas, Un show D’Cache, el joven que inició en el mundo de la televisión ecuatoriana como chico reality abrió su corazón, conversó sobre los días difíciles con los que ha tenido que lidiar sin dejar de sonreír y cómo se siente como presentador de Ecuavisa, aprovechando la oportunidad para agradecer una vez más a la casa televisiva que lo recibió con los brazos abiertos hace dos meses.

Como todas las personas, Eduardo también pasa por momentos complicados, realizando una pregunta para que la audiencia reflexione con él: “Siempre me he preguntado, ¿quién anima al animador? (...) También hay días tristes, aunque parezca que no. Siempre trato de estar alegre, porque a pesar de tener malos días, nunca dejo de ser una persona agradecida por lo que tengo”, afirmó.

El presentador del Ecuador entero tenía guardados en su celular unos cuantos comentarios negativos que lo han dejado sin palabras al leerlos en redes sociales, porque los internautas afirman que Andrade no se sentiría a gusto en el reality que se ha apoderado del prime time. Con la serenidad que lo caracteriza, Eduardo le comentó a Álex: “Qué loco cómo la gente al final termina creyendo que te conoce mucho más de lo que tú mismo te conoces”.

"Mi primer trabajo fue en Ecuavisa": Eduardo Andrade y su paso por la televisión ecuatoriana