La presentadora Mariela Viteri no contuvo sus comentarios respecto a este tema que ha sido objeto de críticas.

Viteri pudo ver la incomodidad del menor en el video viral y no comprende cómo los adultos presentes se reían de la situación.

La también locutora radial afirmó que hay cosas con las que no se puede bromear , en especial cuando está involucrado un niño.

Mariela señaló que al tratarse de un líder con muchos seguidores, no debería dar esa clase de ejemplo y la sociedad no debería normalizar esos actos porque "no es normal", indicando que es pederasia el suceso ocurrido con el menor.

"Es bíblico que lo que está en tu corazón, habla tu boca. Las cosas que son así muy espontáneas, te salen, o sea así es como realmente eres", comentó Viteri.