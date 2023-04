Denisse Molina ya no irá a ver al Dalái Lama luego de que besó a un niño: "Ni todas las disculpas públicas podrán borrar este hecho repudiable"

"Tuve mucha ilusión de un encuentro con Dalái Lama, líder espiritual del budismo tibetano a quien he seguido por tantos años. A través de fundaciones en Asia, específicamente en India, estuve gestionando un próximo encuentro a quien he considerado siempre un líder", escribió Molina.

"Hoy he declinado toda tramitología para este encuentro con Dalái Lama. Debo confesar que me siento defraudada, decepcionada y engañada", continuó Molina. "Ver esta imagen me llena de tristeza, pues si hay algo sagrado en este mundo es la inocencia de los niños, y con eso no se juega, es inconcebible e imperdonable lo ocurrido con este pequeñito".

¿Por qué Denisse Molina volverá al Ecuador?

"Ni todas las disculpas públicas podrán borrar este hecho repudiable. Es increíble como en cuestión de segundos puedes revertir una imagen", agregó la periodista.