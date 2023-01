Mariela Viteri acepta el #ShakiraChallenge y alista tema musical

La canción de Shakira hacia Piqué y Clara Chía, sesión 53 con Bizarrap , sigue siendo el tema más comentado a nivel mundial y la presentadora Mariela Viteri no se podía quedar atrás.

View this post on Instagram

Viteri aseguró que nunca se va a negar a la música porque es una de sus pasiones y hasta se cuestionó en fin de año por qué no ha tomado clases de canto como corresponde. " No quiero hacer el ridículo, quiero cantar en serio ya , yo creo que yo ya tengo que estudiar mi voz", además admitió que ha estado practicando algunas técnicas que vio en TikTok para mejorar su canto.

La presentadora indicó que ha estado despechada varias veces y se nota que Shakira está dolida. Según Viteri, no importa la edad de la persona por la que cambiaron a la cantante colombiana, sino el hecho que la haya engañado porque, según indicó, existen los rumores que el futbolista la ha venido traicionando desde el inicio de la relación.

El "Hacker" Reynaldo Vázquez recordó la vez que Mariela no entrevistó a Shakira a los inicios de su carrera. Ambos presentadores indicaron que no la conocían y Viteri aseguró que la ex de Piqué la fue a buscar un domingo para que la entrevisten. Mariela estaba embarazada, se presentó y amablemente le dijo que vaya al programa al día siguiente.