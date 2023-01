La “Puchy” asegura que superó a su ex y desmiente a “La Gringa”

Kathe 'Puchy' Lino demostró que para ella solo existe el presente, dejando todo atrás, incluyendo a su ex, Carlos José Matamoros , al subir fotos con quien sería su nuevo amor. La influencer se pronunció al respecto.

View this post on Instagram

"Yo no lo hago para alterar a mi expareja o cosas así, eso yo creo que es un tema que ya quedó en el pasado, estoy viviendo mi presente, no tiene nada que ver con él".

Al ser interrogada sobre comentarios que indican que todavía no ha podido superar a su ex , Kathe lo negó completamente y prefirió seguir hablando sobre la persona que está entrando a su vida.

"Pasamos todo este fin de semana juntos, eso no significa que yo suba una foto y es que ya tengo una relación con él , o sea todavía nada que ver", expresó Lino ante los rumores de que el hombre al que se ve en fotos y videos sería su nuevo novio.

Sobre el comentario que realizó en una publicación de Instagram donde se refirió a la vez que "La Gringa" anunció que estaba embarazada de Carlos José Matamoros, la influencer no quiso ahondar en el tema y señaló entre risas que ' no sabe quién comentó porque su celular está sin clave' , dejando abierta la posibilidad de que cualquier persona con acceso a su dispositivo electrónico, pudo haber hecho el comentario desde su cuenta.

Finalmente, expresó que no tiene nada en contra de nadie y no tiene nada que decirle a "La Gringa" porque no la conoce ni le interesa su vida, resaltando que ella se encuentra muy feliz en el presente.