¿Mafer Pérez quiere ser una "Hacker"?

View this post on Instagram

Pérez admitió que no tenía conocimiento sobre la búsqueda de una nueva persona para que sea parte de la mesa, pero estaría dispuesta a escuchar las ofertas al respecto , siempre y cuando no sea para quedarse en lugar de otra persona, en este caso, de Santiago Castro, sino que se cree un espacio para ella.

"Yo no sería capaz de serrucharle el piso a nadie, menos a Santiago (...) Te digo la verdad, a mi me gusta mucho hacer farándula porque sí me siento preparada para dar una opinión, creo que tengo criterio propio, siempre trato de hablar desde el respeto y sí, me gusta", señaló Pérez.

Aladino opinó sobre la polémica entre Shakira y Piqué