¿Quién es el galán que desea robar el corazón de Mafer Pérez?

"No te voy a decir 'estoy saliendo con alguien, estoy conociendo a alguien', porque también sería mentirte, no puedo ir tampoco por la vida siendo madre de familia y decir 'estoy conociendo a él' y luego de dos meses decir 'ay es que no me gustó'", resaltó Pérez, indicando que debe comportarse como lo que es, una madre.

Pero también aclaró que si en algún momento comienza a salir con alguien, tampoco lo va a hacer público, solo compartiría acerca de una relación en la que lleve 6 meses o un año, porque significaría que es algo serio.

No quiso hablar sobre el hombre detrás de los detalles que publica en redes sociales y señaló que nunca será vista con ninguna persona que la esté cortejando, siempre está en compañía de amigos. Además, recalcó "que no estoy buscando alguien que me mantenga, porque soy lo suficientemente trabajadora para salir adelante y para darme el gusto que me quiera dar".