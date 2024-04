En la actualidad, la cantante y actriz está casada e incluso es madre primeriza, vive una etapa completamente nueva en su vida personal. Sin embargo, debido al vínculo que formó inevitablemente con Levy en el pasado, la prensa rosa mexicana sintió la necesidad de consultarle sobre la polémica que envuelve a William en la actualidad, el fin de su matrimonio con Elizabeth Gutiérrez.

En lágrimas, Elizabeth Gutiérrez declara la razón detrás de su ruptura con William Levy

Muchos pensaron que se quedaría en silencio, pero no fue así: "La verdad es que creo que hay que respetar la vida privada de los demás y yo por todos estos años siempre les he dicho, si de la mía hablo poco, de la vida de los demás mucho menos. Creo que hay que respetar y si uno pide eso hay que darlo también, entonces no me queda más qué decir".