¿Mafer Pérez está esperando dos hijos?

El notorio crecimiento de su vientre ha sorprendido a muchos de sus seguidores, familiares y amigos, quienes incluso le han avisado que tenga cuidado porque en ocasiones, un bebé se puede ocultar en los ecos.

Ante esto, la propia Mafer aclaró que no hay motivos para pensar en un embarazo múltiple. "Yo siento uno, así que con eso me quedo tranquila". Además, recordó que en su primer embarazo también tuvo un crecimiento similar en su vientre, pero pocas semanas antes de dar a luz, no en la etapa que se encuentra ahora.

Le puede interesar Chicharrón acevichado de José Urrutia: una explosión de sabor que le encantará a tu familia