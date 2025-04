En una foto publicada en su cuenta de Instagram el lunes 7 de abril, la cantante de Hung Up aparece abrazando al intérprete de Rocket Man . “¡¡Fui a ver a @eltonjohn actuar en SNL este fin de semana!! WOW” escribió Madonna.

En su publicación, Madonna compartió que asistir a uno de los conciertos de John cuando estaba en la secundaria cambió el rumbo de su vida , destacando que "fue una actuación inolvidable que me ayudó a comprender el poder transformador de la música" añadió.

La rivalidad comenzó en 2004, cuando John acusó a Madonna de hacer playback durante los Q Awards.

El conflicto escaló en 2012 durante los Globos de Oro, donde la Reina del Pop le arrebató el premio a Mejor Canción Original con Masterpiece (de su película W.E.) frente a Hello Hello de John (para Gnomeo & Juliet).

Las cámaras captaron entonces la mirada fulminante del británico, que había declarado antes: "No tiene ninguna posibilidad de ganar".