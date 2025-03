Elton John sorprenderá a sus fans con una inesperada propuesta musical

La cadena televisiva ITV , que transmitirá el evento el 19 de abril, ha anunciado que John y Carlile ofrecerán un concierto conjunto. Durante la presentación, interpretarán canciones de su nuevo álbum, Who Believes in Angels? , que se lanzará el 4 de abril, y compartirán anécdotas sobre sus trayectorias profesionales y su relación de amistad.

"Estamos muy ilusionados de traer esta inolvidable velada con el inimitable Elton John y la aclamada Brandi Carlile a nuestras audiencias en ITV. Tras el éxito de nuestros especiales An Evening with Dua Lipa y Katy Perry: Night of a Lifetime, este espectáculo promete ser especial, lleno de música increíble, momentos conmovedores e historias de sus notables carreras", expresó Katie Rawcliffe, directora de entretenimiento del medio.



En el evento, que se llevará a cabo en el famoso teatro The London Palladium, los dos músicos también interpretarán algunos de sus temas más populares, lo que se espera que sea el inicio de la promoción comercial del álbum.

En el evento, que contará con actuaciones individuales, el actor canadiense Dan Levy entrevistará a los músicos y presentará un segmento sobre la creación de su nuevo álbum. Además, amigos y colegas de los artistas compartirán homenajes a sus carreras.