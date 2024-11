Elton John perdió toda la visión en su ojo derecho tras contraer una infección

La pérdida de su visión se produjo debido a una infección ocular que sufrió cuando disfrutaba del verano en el sur de Francia. "Me quedé atónito y no pude leer nada, no pude ver nada", contó, posteriormente se sinceró y explicó que "hace tiempo no hacía nada" con respecto a su próximo álbum.

Este es el estado actual de Elton John, tras haber sido hospitalizado de emergencia

Este nuevo padecimiento no lo ha hecho perder la esperanza y el ánimo, sin embargo, se siente estancado. El músico espera que todo mejore, aún así, cuando entra al estudio, no encuentra el balance para crear nueva música.