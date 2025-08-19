Así fue el estreno de la segunda temporada de Los García

La promesa se cumplió: después de meses de expectativa y con las redes sociales al borde del suspenso, Los García estrenaron su segunda temporada con un episodio que entregó todo lo que los fanáticos esperaban: comedia, acción y drama a la ecuatoriana. Lea: ¡El reencuentro que todos esperaban! Lulú vuelve a sorprender en Los García

La familia García en su primer día de rodajes. ( )

El primer capítulo arrancó despejando una de las incógnitas más comentadas en redes: la identidad del famoso finadito. Contra lo que muchos sospechaban, no se trata de Pepe Pancho (Diego Spotorno), sino de nada más ni nada menos que de un vecino que vendía corviches en la zona. Lea: Así fue el primer día de grabación de Elizabeth Cader en Los García

Caídas, orgullos tragados y sobrevivientes

El episodio también mostró lo ocurrido segundos después de la caída de Pepe y Carolina desde el balcón de la Mansión Luque. En un giro inesperado, fue Adelita —la cuñada de Pepe— quien debió dejar a un lado sus rencores para socorrer a los accidentados. Para desgracia de Adelita, la Araña sobrevivió gracias a una caída amortiguada en la panza del propio Pepe, según relató Monik en tono cómico.

Mientras tanto, otros personajes retomaron sus andanzas: la tía Bianca estrenó carro y teléfono, Cuty logró sobrevivir a un accidente y sigue enredado con Kevin, y Liliana regresó al país sorprendiendo a todos, especialmente a Toño, a quien descubrió en una situación comprometedora con una vecina. Lea: La Nueva Generación de actores, talentos que debutan en Los García El estreno no solo se vivió en televisión, sino también en plataformas digitales. El capítulo ya está disponible en Ecuavisa.com, Ecuavisa Play y YouTube, donde en pocas horas superó las 50 mil reproducciones y acumuló cientos de comentarios positivos.