Así fue el estreno de la segunda temporada de Los García

La <b>promesa</b> se cumplió: después de <b>meses de expectativa</b> y con las <b>redes sociales</b> al borde del suspenso, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/los-garcia-redes-escenario-preparacion-influencers-actuacion-DN8197544 target=_blank>Los García</a> estrenaron su <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/hoy-estrena-los-garcia-2-estas-preguntas-tendran-respuesta-esta-temporada-IL9951813 target=_blank>segunda temporada</a> con un episodio que entregó todo lo que los fanáticos<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/reencuentro-todos-esperaban-lulu-tres-familias-sorprende-los-garcia-GE8240833 target=_blank></a>