Así fue el estreno de la segunda temporada de Los García

La esperada serie ecuatoriana regresó a la pantalla con un capítulo lleno de sorpresas, reuniendo a sus personajes que ya tienen al público enganchado.

   
    Anahí Festerling, Gigi Mieles, Viviana Salame y Kachafa en una escena de exteriores. ( RRSS )
La promesa se cumplió: después de meses de expectativa y con las redes sociales al borde del suspenso, Los García estrenaron su segunda temporada con un episodio que entregó todo lo que los fanáticos esperaban: comedia, acción y drama a la ecuatoriana.

La familia García en su primer día de rodajes.
La familia García en su primer día de rodajes. ( RRSS )

El primer capítulo arrancó despejando una de las incógnitas más comentadas en redes: la identidad del famoso finadito. Contra lo que muchos sospechaban, no se trata de Pepe Pancho (Diego Spotorno), sino de nada más ni nada menos que de un vecino que vendía corviches en la zona.

Caídas, orgullos tragados y sobrevivientes

El episodio también mostró lo ocurrido segundos después de la caída de Pepe y Carolina desde el balcón de la Mansión Luque.

En un giro inesperado, fue Adelita —la cuñada de Pepe— quien debió dejar a un lado sus rencores para socorrer a los accidentados. Para desgracia de Adelita, la Araña sobrevivió gracias a una caída amortiguada en la panza del propio Pepe, según relató Monik en tono cómico.

Mientras tanto, otros personajes retomaron sus andanzas: la tía Bianca estrenó carro y teléfono, Cuty logró sobrevivir a un accidente y sigue enredado con Kevin, y Liliana regresó al país sorprendiendo a todos, especialmente a Toño, a quien descubrió en una situación comprometedora con una vecina.

El estreno no solo se vivió en televisión, sino también en plataformas digitales. El capítulo ya está disponible en Ecuavisa.com, Ecuavisa Play y YouTube, donde en pocas horas superó las 50 mil reproducciones y acumuló cientos de comentarios positivos.

Mensajes como “Yo hasta hice snacks para ver mi novela”, “Volvimos, gracias a Dios por tenerme con vida para ver mi serie favorita” o “Lo han hecho excelente, le tenía fe y no me equivoqué” reflejan el entusiasmo de una audiencia que convirtió el regreso de la serie en un evento cultural.

Inspirada en la exitosa argentina Los Roldán, la serie adapta la historia de familias dispares a la realidad ecuatoriana, incorporando elementos sociales y culturales que conectan con el público local, sin perder un toque universal que la hace exportable.

