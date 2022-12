¿Layla Torres nuevamente soltera?

Al parecer la historia de amor de Layla Torres y el padre de su hija habría llegado a su fin, luego de que hace varios meses la ex chica realiy dejó de subir fotos de ambos a su cuenta de Instagram, donde ya no existe rastro de la relación que mantenían.

View this post on Instagram

Cuando fue cuestionada directamente sobre Galo , Torres indicó que sus 'temas muy personales no los habla en una cámara' . No aceptó estar soltera y añadió que "al público lo que le puedo dar es mucho amor, muchos besitos, gracias por estar pendientes, estamos felices tanto papá, mamá y Azul, mi hija".

El Lazito de la Farándula fue directamente a la fuente para terminar con las especulaciones, sin embargo, Layla no quiso confirmar ni negar los rumores que han surgido . "Estoy feliz, estoy contenta, esta navidad la pienso pasar en familia como el año pasado" expresó Layla.

Afirmó que no estaba incómoda al hablar del tema y ella elige qué contesta y que no, se refiere muy poco sobre su vida personal y nunca ha subido muchas fotos de sus relaciones. No obstante, dejó claro que Galo es una persona muy especial en su vida.