"Es un susto, un miedo. Yo como mamá, cada vez que voy a verlo que está en la incubadora, me pongo súper nerviosa , no sé que me vayan a decir algo, pero bueno de verdad muy agradecida con Dios, porque tengo la suerte de que por más que esté prematuro, está bastante sano, porque, bueno, supimos siempre que fue un embarazo riesgoso entonces tomé las precauciones", aseguró con expresión segura delante de la cámara de su celular.

Allí fue cuando llegó el momento de transparentar sobre el parto: "No saben lo que fue (...), me tocó solita. Obviamente no porque Daniel no haya querido estar, sino porque nunca estuvo durante los planes. Por esto de la placenta previa es muy riesgoso, más que para el niño, para la mamá, que se pueda desangrar. Los doctores acá en emergencia yo les decía 'por favor podemos esperar una semana más', y el doctor 'es que no podemos, no podemos' y yo 'mi esposo...', estaba solita, fueron muchas cosas, pero bueno al final todo salió bien, Daniel también pudo conocer a su hijo, y eso me da felicidad, porque ahora él tiene una agenda imposible...".

"Vale completamente la pena todos los esfuerzos que está haciendo, yo estoy sumamente orgullosa de él, también sumamente preocupada todo el tiempo por todas las cosas que están pasando. Pero tengo el corazón que me explota de orgullo de ver todos los resultados que él está dando (...). Igual les iré contando, cuando pueda, cómo va avanzando mi niño...".