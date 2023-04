Desde antes de iniciar a grabar, Estrada se mostraba preocupado por la reacción de su ahora esposa, sin embargo empezaron el show. Desde el inicio la cantante se mostró molesta ya que no le "abrían la puerta ni la dejaban ingresar al estudio".

El 'boca a boca' entre los involucrados no culminó allí, incluso hay una segunda parte igual de viral. En ambos video Dayanara se muestra preocupada e indignada sobre el comportamiento de Jonathan y la joven, también en una relación, que lo acompaña.

Cantante ecuatoriana Dayanara sorprende en alfombra roja de los Latin Grammy del 2022​​​​​​"Me parece una falta de respeto tu actitud, por más tomada que esté uno, uno tiene que saber respetar, ojalá en algún momento no te toque aguantar algo así porque no te va a gustar", le dice la cantante a la influencer, mientras que a Jonathan le deja claro "contigo es el problema, no con ella". La disputa sigue en pie, son varios minutos de video que, con el paso del tiempo, ganan más comentarios.