La respuesta de James Corden a escándalo de maltrato a meseros: "No he hecho nada malo"

El comediante británico se vio obligado a hablar sobre el tema que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, el diario The New York Times recogió la exclusiva del actor. En otro medios estadounidenses, las declaraciones con respecto a lo sucedido fueron negadas.

Corden, a diferencia de lo que se esperaba, parece no estar arrepentido de sus actitudes, en sus declaraciones el intérprete deja en claro su postura con respecto a ello: "No he hecho nada malo, a ningún nivel".

"No he pensado en cancelar [la entrevista] porque me siento muy 'zen' en ese sentido. Porque creo que es una tontería, creo que está por debajo de todos nosotros, por debajo de esta publicación", continuó diciendo.