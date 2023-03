'La Caramelo' fue invitada a la despedida de soltera, una celebración antes del "sí, quiero" esperado por muchos. Jaramillo presentó un reportaje en el programa de entretenimiento de habla hispana en el que contaba detalles de la fiesta celebrada en una discoteca de Miami.

¿Alejandra Jaramillo y Maluma? La ecuatoriana aparece en las redes del cantante colombiano

Sin embargo, al presentarlo, a una de las jurados del panel no le pareció suficiente, aunque al inicio de su comentario reconoció la dificultad de entrar en la excéntrica celebración de la influencer con raíces hispanas: "Tratar de tener una exclusiva no es nada fácil, y tratar de mirar diferentes cosas, cosas que me gusta es que no es fácil colarse en una fiesta con Lele Pons, enhorabuena por eso".