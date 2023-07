View this post on Instagram

Los esposos pasaron por toda clase de pruebas, varias y costosas, pero la respuesta no cambiaba, ellos no tenían problemas de fertilidad, sin embargo, cuando Kimberly quedaba embarazada, terminaba en aborto. Hasta que finalmente una doctora, a la que considera "un ángel", le afirmó que lo que ella tenía era el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (SAF), por eso mientras estaba en el periodo de gestación, "la sangre se coagulaba y no le llegaba al bebé", por eso no pasaba de la quinta semana.

Desde que se enteró que sería padre, Julián se levanta todos los días motivado porque desea que a su hijo no le falte nada. Debido a que se trata de su primer hijo, siente miedo de defraudarlo pero está convencido que hará lo mejor que pueda en esta nueva faceta.