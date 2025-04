Arranca el juicio por el millonario robo a Kim Kardashian en París

Apodados por la prensa como los abuelos ladrones debido a que sus edades rondaban los 60 años, los asaltantes aprovecharon la escasa seguridad del hotel y la constante exposición de Kardashian en redes sociales, donde compartía en tiempo real sus lujosos movimientos.

En su momento, la estrella de Keeping Up with the Kardashians quedó tan traumatizada que no volvió a pisar París durante mucho tiempo y cambió radicalmente su relación con las redes sociales, optando por mayor privacidad: