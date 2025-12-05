Kim Cattrall, estrella de Sexo en la Ciudad, se casa por cuarta vez en una boda íntima en Londres

Kim Cattrall, recordada por su papel de Samantha Jones en Sexo en la Ciudad, contrajo matrimonio por cuarta vez este jueves en una ceremonia privada en el Ayuntamiento de Chelsea, Londres. La actriz, de 69 años, se casó con Russell Thomas, ingeniero de audio de 55 años con quien mantiene una relación desde 2016.

La revista People difundió las imágenes exclusivas del enlace, al que asistieron solo 12 invitados. Cattrall llevó un elegante conjunto de Dior, acompañado por guantes Cornelia James y un sombrero diseñado por Philip Treacy, bajo el estilismo de su amiga Patricia Field.

La pareja se conoció cuando la actriz participó en un programa de la BBC y desde entonces mantuvo un romance discreto. Cattrall ha descrito a Thomas como un hombre divertido, encantador y con un gran sentido del humor.

Este es el cuarto matrimonio de la intérprete, que antes estuvo casada con Larry Davis, Andre J. Lyon y Mark Levinson. El enlace llega en una etapa en la que Cattrall se ha vuelto una voz activa sobre la salud femenina y la menopausia, tema sobre el que recientemente colaboró con la plataforma Natural Cycles.

Con esta boda, la icónica actriz celebra casi una década de relación y un nuevo comienzo en su vida personal.

