Kaká siguió explicando lo que vivió en el 2014 cuando la socialité le comunicó lo que sentía sobre su matrimonio: "Hice todo para que el divorcio no ocurriera, porque ahí es donde entra el conflicto del cristiano, porque nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse. Así que dije: 'Lucharé tanto como tenga fuerzas para luchar'".

Las ganas del astro del fútbol no fueron suficientes debido a que Celico reafirmó sus deseos de divorciarse de él. "Llegó un momento en que ella insistió y dijo: 'Yo no quiero más, simplemente no quiero'. Y luego volvió a Brasil, firmó los papeles del divorcio y nos divorciamos en diciembre de 2015. Punto final, aquí termina la historia con dos hijos maravillosos como lo son Luca e Isabela", aseguró.