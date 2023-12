El torero español Juan Ortega es tendencia en los buscadores. No es para menos, la fuga que protagonizó en su boda no ocurre todos los días en el ambiente del espectáculo español, por lo que los hechos son pan de cada día en la televisión de espectáculo desde este fin de semana, momento en que ocurrieron los hechos.

Casi 500 asistentes aguardaban por los novios en la Iglesia de Santiago, en Jerez de la Frontera , el banquete cotizado en 70.000 euros también. Todo estaba listo, o eso parecía, en el cuarto de su hotel, el joven de 33 años no se sentía igual. Casi once años de relación, tres viviendo juntos, constaba como el tiempo suficiente para dar tal paso delante de Dios, un personaje sumamente importante en la vida de Ortega.

Según ABC, una hora y media antes de ingresar al altar Juan llevó a cabo tres llamadas importantes: la primera fue hacia el cura que los casaría, quien es conocido suyo de Barcelona, él le habría aconsejado que no se casase tras escuchar sus dudas e inseguridades relacionados al matrimonio; la segunda fue a su prometida , Carmen Otte, también de 33 años, avisándole que no seguiría con la boda; la tercera fue a sus padres.

Los padres de la novia fueron los encargados de comunicar en tal momento que la boda no se realizaría, causando todo tipo de dudas y especulaciones en los presentes, posteriormente en los curiosos usuarios de redes sociales que se enteraron de lo sucedido.

La decisión la tomó dos horas antes de que la ceremonia arranque, un hombre de su cuadrilla subió hasta su habitación para ver qué ocurría y lo encontró "llorando como un niño" : "¡No lo veo!, es que no lo veo...", habrían sido sus palabras, cuentan en Vanitatis.

Juan Ortega tomó su auto y se marchó a Sevilla. Fuentes de ABC afirman que "en ningún caso hay terceras personas, ni por parte de él, ni por parte de ella", aún así el shock que sus familias y amigos sienten continúa palpable, ni hablar de los televidentes. El día anterior habían celebrado la preboda con sus allegados y todo marchaba con normalidad, incluso se los describe como acaramelados.

Curro Madueño, jefe de prensa de Juan, afirmó que no lanzarían un comunicado ya que el tema está totalmente ligado a la vida personal del torero, mas no de su carrera profesional. Esperan que la gente se olvide de lo que ocurrió: "la mejor forma de que un tema acabe es no hablando sobre ello", asegura uno de sus amigos más cercanos a El Confidencial.