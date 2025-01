El presentador José Urrutia será padre de nuevo: asustó a sus compañeros en el set

"Todo fue parte de esta trampa que les hicimos. Le agradezco a Betty...", expresó con alegría. Dora, Gaby, Virginia y demás integrantes del equipo del matinal, aún estaban en shock, mientras que Henry, en cobertura en las calles, no entendía lo que estaba sucediendo.

Según las palabras de Urrutia, no había expresado al público la noticia ya que quería compartirlo, primero, con su "familia de En Contacto", quienes en medio de la transmisión incluso lloraron, imaginando que anunciaría una renuncia del canal.

Antes del anuncio, el colombiano brindó regalos a cada compañero de pantalla, las lágrimas no hicieron falta por parte de ninguno, pero la afortunada en expresar que será padre de nuevo fue Díaz, aunque ella no lo sabía: "Con mucho amor mis papis y yo queremos decirles que estoy en camino para que hagan espacio para...", Gaby no pudo terminar la frase, gritó, y luego fue hasta él para empujarlo suavemente por el susto. Luego, todos se acercaron para abrazarlo, la emoción los invadía.