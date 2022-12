Jorge Toledo y actores fueron víctimas de la delincuencia durante grabación

View this post on Instagram

Según el director, aproximadamente al mediodía vieron a un sujeto y ninguna persona del equipo sospechó del hombre. Luego se acercó a los artistas, sacó el revólver y cuando escucharon el sonido del rastrillo, temieron por su vida.

Efrén Avilés se pronuncia tras ser involucrado con Marián Sabaté

Toledo subió a sus redes sociales fotografías tomadas minutos antes del incidente y se llenó de comentarios donde mostraban preocupación y solidaridad por el equipo. Además, aseguró que no denunció el atraco porque "primero, no pasa nada y segundo, tus datos quedan expuestos" y no quisiera tener que tolerar represalias que pongan en riesgo su vida.