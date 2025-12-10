¿Cuál es el mejor ceviche del mundo?: influencer Robe Grill eligió entre platos de Ecuador, Perú y México

Para este reto, Robe Grill estableció una dinámica basada en tres categorías: ceviche callejero, restaurante local y alta cocina. Cada preparación fue evaluada bajo un sistema de puntos que permitió definir posiciones parciales y un resultado acumulado al final del recorrido.

En el video, el influencer emprendió un recorrido por Ecuador, Perú y México con el objetivo de comparar distintas propuestas del plato emblemático de la región.

El debate sobre el origen y la mejor versión del ceviche volvió a tomar fuerza tras la publicación de un video del creador gastronómico mexicano Robe Grill.

La primera parada fue Guayaquil. En el mercado de Sauces 9, el creador probó el rompecolchón de Gust Conchas, además de un cebiche con maní preparado al estilo manabita, al que describió como un plato con profundidad.

En esta fase, correspondiente a la categoría callejera, Perú obtuvo el primer lugar, seguido por México, mientras que Ecuador se ubicó en la tercera posición.

Luego la siguiente fase fue dedicada a restaurantes locales, el recorrido volvió a territorio ecuatoriano. Robe visitó Marrecife y calificó su ceviche como el mejor de esta etapa, lo que permitió a Ecuador posicionarse en el primer lugar, por delante de Perú y México.

La última categoría fue de alta cocina, incluyó una visita a Casa Julián, donde probó un ceviche estilo Jipijapa. Aunque el creador señaló que la propuesta tenía nivel para competir a escala internacional, el puntaje de esta ronda ubicó nuevamente a Perú en el primer puesto, seguido por México y Ecuador.

Con todas las evaluaciones realizadas, el marcador final cerró con Perú a la cabeza con 8 puntos. Ecuador y México empataron en el segundo lugar con 5 puntos cada uno, según el sistema de calificación planteado en el video.