¿Cuál es el mejor ceviche del mundo?: influencer Robe Grill eligió entre platos de Ecuador, Perú y México

El debate sobre<b> el origen y la mejor versión del ceviche</b> volvió a tomar fuerza tras la publicación de un video del creador gastronómico <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/christian-nodal-demanda-cazzu-revela-cuanto-pago-manutencion-inti-LG10522180 target=_blank>mexicano</a> Robe Grill. Lea: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/leonardo-dicaprio-asegura-ia-no-puede-crear-arte-FA10541433 target=_blank>Leonardo DiCaprio asegura que la IA no</a> <b></b> <b></b>