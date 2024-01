Paola Suárez, integrante del grupo Las Perdidas”, fue dada de alta del hospital el viernes 12 de enero, tras la agresión física que sufrió el pasado miércoles 10 de enero por parte de su prometido, Jesús Castro Gómez. En un en vivo realizado a través de su canal de YouTube, la influencer habló sobre lo sucedido y cómo se siente en este momento. “Me siento muy mal”, dijo entre lágrimas. “No puedo creer lo que pasó, la persona que más quise en mi vida”. Paola Suárez explicó que le gustaba mucho convivir con la familia de su novio y que se la pasaba muy bien con ellos. Sin embargo, también reconoció que él tenía comportamientos agresivos. “Esta persona siempre ha sido un poco agresiva”, dijo. “Me siento con miedo y a la vez me siento preocupada por lo que va a pasar. Me siento pendeja o estúpida porque no quiero que le pase nada a él. Tanto es mi cariño, que no sé. Yo siempre se lo dije a él: “Yo te quiero mucho, no te quiero perder, hay que llevarla bien”. LEA: La famosa influencer Paola Suárez fue brutalmente agredida por su prometido: le rompió dos costillas y casi pierde un ojo

La propuesta de matrimonio

La influencer también reveló que ya sabía sobre la propuesta de matrimonio que le hizo su novio en un restaurante, horas antes de haber sido atacada físicamente. "Un día antes ya habían salido videos donde él me estaba pidiendo matrimonio y todo el escándalo", dijo. "Yo ya sabía, comadres, no era algo así como "ay, me sorprendí". Él y yo ya lo sabíamos, pero no lo habíamos hecho público. Entonces ese día por andar tomando, en la fiesta, pues hicimos público que supuestamente nos íbamos a casar. No teníamos fecha, pero según ese día la pusimos".

Envió un mensaje a las mujeres