Alina Lozano y su presunta pareja, 30 años menor que ella, incendian las redes con nuevas declaraciones: "Te pido que digas la verdad"

“Muchos me preguntan quién es Alina en mi vida, que si es mi suggar , que si es mi mamá, que si es mi tía, que si es mi abuelita. Este video es para aclarar eso, para hablar sin tapujos”, inició comunicando Velásquez , junto a la intérprete de varios papeles en novelas colombianas.

“Primero que todo queremos aclarar que los dos somos actores y, efectivamente, lo que hacemos es actuado. Como saben somos actores y para nosotros darnos un beso no significa nada , es como cogernos la mano, damos besos por doquier, en las escenas nos damos besos”, explicó el joven , quien había sido blanco de comentarios en redes sociales.

En su momento, Lozano y Velásquez se demostraron su amor en una polémica entrevista donde se dieron un beso inesperado, mismo que había sido su primer acercamiento, según lo explicado en el video “Sí, nos dimos un beso en una entrevista que se hizo súper viral, pero lo que ustedes no saben es que fue improvisado, no sabíamos que lo íbamos a hacer, y fue nuestro primer beso , nunca antes nos habíamos besado”.

Sin embargo cuando todo parecía volver a la normalidad, Lozano interrumpió al joven: “Hubo un tiempo que dejamos de grabar, fue porque Jim se asustó porque yo le estaba gustando y luego yo también me confundí”, comentario que puso a su audiencia digital de cabeza.

El joven continuó: “pues sí, nos enamoramos. Somos de carne y hueso, somos humanos, de tantos videos, besos y escenas en la cama nos involucramos y estamos juntos, eso no es un pecado, esa es la verdad y no tiene nada de malo”, dejando con aquellas declaraciones a su público aún más confundido "¿son o no son?", reclamaban en comentarios.