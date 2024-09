"Familia. Gracias a Dios Azulita ya está en casa recuperándose. Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando. Gracias a los que tiraron buena vibra", fue parte del texto del mexicano.

"A los que no, pues no. Se queda el cm en labores de 'limpieza' y a los que quieren guerra, ahorita estoy muy contento, luego los atiendo", concluyó su mensaje, mismo que no especificó que ocurrió con su hija. De hecho, hasta el momento, no se conoce el motivo detrás del ingreso médico de la menor.

Horas atrás, Azul compartió imágenes donde constataba que se encontraba mejor en su cuenta de Instagram, en ella está en compañía de sus amigas, a quienes, según sus propias palabras, "las quiere y extraña".