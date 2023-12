Marko, influencer y comediante de origen venezolano, ha dado mucho de qué hablar estos últimos días. El drama empezó después de que su compatriota, la actriz Carolina Tejera, manifestara en un podcast que, en resumen, el éxito del stand-upper no es real y no merece el título del que tanto lo señalan sus seguidores.

"¿De verdad tú me vas a convencer a mí que el mejor comediante venezolano en Estados Unidos es el ser este? Que supuestamente llenó el Miami Arena, cuando es mentira, regalaron no sé cuantas entradas. Por favor no seamos hipócritas y mentirosos. ¿Cómo vas a poner que hubo un sold out? No hubo ningún sold out", expresó en el podcast Luego de la pausa.

