¡Con Permisito! HBO Max anuncia serie de Don Ramón, ícono de El Chavo del 8

Tras el éxito de la bioserie de Chespirito, la plataforma de streaming anuncia una nueva producción live action que explorará la vida de Ramón Valdés.

   
    Fotografía colorizada de Don Ramón en el set de El Chavo del 8. ( RRS )
El universo de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, sigue expandiéndose. Luego del notable éxito generado por la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, la plataforma de streaming HBO ha confirmado una nueva producción inspirada en uno de los personajes más queridos y distintivos de El Chavo del 8: Don Ramón.

A través de sus redes sociales, HBO Max anunció oficialmente que el icónico padre de La Chilindrina tendrá su propia serie. Aunque la producción aún no cuenta con un título oficial, se ha revelado que será una comedia live action que adoptará una estética contemporánea.

El objetivo de la plataforma es renovar al personaje y dirigir su humor a un público de jóvenes adultos, sin perder la esencia que lo convirtió en un fenómeno cultural.

Mariano César, vicepresidente senior de contenido general para HBO Max Latinoamérica, destacó la importancia del personaje para esta nueva exploración narrativa:

Quote

"Don Ramón es uno de los personajes más distintivos del universo de Chespirito y su personalidad permite explorarlo bajo una narrativa fresca y más actual," señaló César.

Aún no se revela fecha de estreno, aunque se especula que podría ser para inicios de 2027.

