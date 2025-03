"Me han pasado cosas en la vida bien raras, de un tiempo para acá, desde que nació mi hijo, ha sido una persecución, una difamación constante, otra en mi lugar no aguantaría, otra en mi lugar, hubiera hecho otras cosas que me aconsejaron y no las hice porque creo en el de arriba... Yo todo se lo dejo a Dios", dijo, además, con respecto al envenenamiento de su madre, hijo y ella.

“Me sacaron de un programa de cocina, me acusaron de supuestamente golpear a Laura, cosas nefastas en ese concurso, fue horrible, será porque no fui a un cuartico de ensayos de comida donde se metían droga y tomaban, eso les gusta más, no iba para allá, vi tantas cosas tan feas. Después les contaré mi vida que es bien extensa donde dijeron tantas cosas horrendas de mí. Tengo fotos de la droga que se metían en ese cuartico. Pero yo soy la que está mal, imagínense. Sé muchas historias, estoy cansada de los atropellos, de las difamaciones... Basta, se acabó... Basta de que se aprovechen", declaró.

“Aquí estoy dando la cara, al grano, tengo más ovarios que muchas y muchos, digo la verdad. No sé mentir sin libretos. Me han difamado mucho. Contratadas por alguien, no sé si hombre o mujer, pero hace tanto tiempo que me han querido destruir y aquí sigo de pie... ha sido muy duro, si Dios no me hubiese dado un hijo tan maravilloso, no sé... Esta soy yo, no tengo máscaras ni disfraces... Me siento orgullosa de mí porque han querido hasta matarme y aquí sigo, dándole a mi hijo calidad de vida", concluyó, esperando darle punto final a el turbulento capítulo actual de su vida.