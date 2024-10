Sin embargo, no se dio por vencido, en años recientes, ha participado en la ARCA Menards Series y ha tenido apariciones en la NASCAR Xfinity Series.

El actor de 38 años no oculta su emoción por este giro radical en su carrera. “Mi relación de larga data con Ford ha sido un cambio de juego. Estoy entusiasmado de unir fuerzas con ellos y aprovechar sus recursos técnicos y de ingeniería para lograr grandes cosas en la pista” , declaró Muniz en un comunicado oficial.

A pesar de un accidente reciente en el Elko Speedway de Minnesota, donde afortunadamente salió ileso, Muniz se mantuvo fuerte, terminando el 2023 en una destacada cuarta posición en la clasificación de puntos.

Su próximo reto será en el Homestead-Miami Speedway, donde estará al volante del Ford número 22 de More Core Diamond Drilling Services. Josh Reaume, propietario del equipo, destacó la pasión y dedicación de Muniz, afirmando que su impulso será fundamental para los logros del equipo en la próxima temporada.

Mientras Frankie continúa su camino en el automovilismo, su carrera actoral ha tomado un segundo plano, aunque no ha dejado de hacer cameos en producciones como Preacher y New Amsterdam. Con la pista como su nuevo escenario, Muniz está decidido a demostrar que no solo es una estrella de televisión, sino también un competidor formidable en el emocionante mundo de NASCAR.