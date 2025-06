Florinda Meza rompe el silencio sobre la bioserie de Chespirito: Sin querer queriendo

Si bien admite que los hijos del comediante tienen derecho a rendirle homenaje , la actriz no disimula su incomodidad con una producción que, desde su anuncio, ha estado rodeada de tensiones y desacuerdos .

Chespirito: Sin querer queriendo debutó en HBO Max con un primer episodio que la opinión pública ha calificado como emocional y cargado de nostalgia . No obstante, a pocas horas de su estreno, Florinda Meza , viuda de Roberto Gómez Bolaños , volvió a pronunciarse al respecto.

“No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese”, declaró Meza ante la prensa durante un breve encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La viuda del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado aseguró no haber visto el primer capítulo, ya disponible en HBO Max, aunque confesó haber visto algunos avances que circulan en medios y redes: