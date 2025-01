Carol Acosta, conocida en las redes como Killadamente, falleció inesperadamente a los 27 años, dejando atrás a su familia, amigos y una legión de seguidores. La comunidad digital, que la había acompañado en su carrera como creadora de contenido, se vio sacudida por la noticia, y su familia se vio obligada a enfrentar no solo la pérdida, sino también una inesperada pesadilla.

Poco después de su funeral, su hermana Katyan Acosta denunció que varios perfiles fraudulentos en plataformas como GoFundMe habían aparecido para recaudar dinero en nombre de la fallecida.

En un mensaje desesperado en sus redes sociales, Katyan advirtió a sus seguidores: “¡Miren lo cruel que es la gente! No donen nada más. Ya la familia Acosta González no está recibiendo donaciones”, dejando claro que las cuentas no estaban relacionadas con su familia.