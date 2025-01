Un audio de la hermana de Killadamente da lamentables detalles de su fallecimiento

El deceso de la influencer de 27 años, Killadamente, sorprendió a miles de usuarios en redes sociales el pasado 3 de enero. La joven, de nombre verdadero Carol Acosta, falleció inesperadamente mientras comía con su familia en Nueva York. La joven se atoró y posteriormente tuvo un paro respiratorio que habría acabado con su vida.

Pese a haber sido atendida en el hospital, médicos no lograron salvarla, y hasta el momento no existe una razón oficial de su muerte, según la revista People.

Un audio por parte de su hermana, Katyan, salió a la luz en medios hispanos recientemente, en él el familiar de la creadora de contenido contó a seres queridos con respecto al fallecimiento. Con la voz entrecortada y un tono desesperado, dijo "Mi mamá me llamó ayer y me dijo que mi hermana estaba muy mal en el hospital. Me fui al hospital con mi mamá, cuando entramos nos hicieron esperar y nos llevaron a un cuarto, donde estaban dos tías mías y mi prima, nos hicieron entrar y nos dijeron que se murió mi hermana".

Posteriormente reafirma lo que se ha dicho en la prensa, "Luego nos llevaron a otro cuarto donde estaba el cuerpo de mi hermana. Todavía ellos no saben específicamente cómo se murió".

Antes del fallecimiento, ambas hermanas no estaban en el mejor momento de su relación, "Cuando mi hermana murió no nos seguíamos en redes sociales porque ella y yo discutíamos muchísimo, peleábamos y de una vez nos reconciliábamos porque nos amábamos mucho", reconoció la joven en sus redes sociales.