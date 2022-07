Fallece inesperadamente Fernando del Solar, popular expresentador de 'La Academia'

Hace 12 días su padre falleció, y al despedirse de él, Fernando compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, acercándose hacia sus seguidores:

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias... Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO".