Fallece a los 33 años Thiago Arroyo, exchico reality y empresario fitness: esto se sabe

El medio del entretenimiento ecuatoriano y la comunidad de Chone, Manabí, se encuentran de luto tras el sorpresivo fallecimiento de Ricardo Josué Arroyo, conocido popularmente como Thiago Arroyo, a la edad de 33 años.

La noticia, que conmocionó a sus seguidores, fue reportada en la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025.

Lea: Joselyn Acosta, ex de Pepe Tola, rompe el silencio tras la ratificación de condena: "te amo mucho"

Thiago Arroyo fue hallado muerto en su domicilio, en la ciudadela Los Choferes en Chone. Según la información preliminar, una tía del hombre dio la alerta a las autoridades alrededor de la 01:30 de la madrugada, al notar una luz encendida en el área del gimnasio anexo a la vivienda, Wolffit, del cual era propietario.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte, y aunque se presume un suicidio como causa del deceso, las autoridades no han confirmado una causa exacta.

Thiago Arroyo se ganó el cariño del público por su participación como exchico reality en programas de competencia de alta popularidad en la televisión nacional.

Lea: Adiós a Sí Somos: Gigi, Carolina y Adrián anuncian el final del podcast tras dos años al aire

Tras finalizar su ciclo en la televisión nacional, Arroyo redirigió su carrera hacia el mundo del fitness, donde se consolidó como entrenador personal y empresario con su gimnasio Wolffit.