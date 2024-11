Estéfani Espín celebra el cumpleaños de su hija con un emotivo mensaje: “Gracias por 4 años de la vida más bonita que jamás imaginé”

La periodista y presentadora de Ecuavisa, Estéfani Espín, conocida por su carisma y profesionalismo en la pantalla, compartió un emotivo video en sus redes sociales con motivo del cuarto cumpleaños de su hija. En un gesto lleno de amor y gratitud, la comunicadora quiteña celebró este importante hito en la vida de su pequeña, y con ello, la suya propia como madre.

El mensaje de Estéfani Espín, quien es un rostro familiar de Televistazo, conmocionó a sus seguidores. “Hoy son 4 años! El viaje no ha sido como habíamos pensado, pero no sé cómo sería sin todo lo que nos has enseñado, lo que hemos vivido, lo que hemos soñado. Feliz vida, hija de mi vida, tu viaje siempre valdrá la pena... Gracias por 4 años de la vida más bonita que jamás imaginé”, expresó con profunda emoción, destacando los altibajos, pero también las enormes bendiciones que le ha dejado la maternidad.

