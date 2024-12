La escena final de la actriz fallecida, Sandra Reyes, con la que usuarios dicen que se despidió en televisión

“La verdad, no estoy tan tranquila. Es triste porque yo amo la vida, pero he aprendido que no vale la pena desgastarse sufriendo por algo que no se puede cambiar”, también menciona. En la serie, lo hacen en un contexto distinto, la enfermedad del personaje del protagonista, pero en la realidad, calzaba como un dedo con su actualidad.

De hecho, su personaje, Paula, también muere. Pedro se da cuenta de aquello, y lo marca por completo, dándole una despedida en la ficción, misma que emocionó a los seguidores de la querida novela de antaño: “Cuando yo me encontré con la doctora Paula después de muchos años de no verla, ella me habló de esa espantosa enfermedad, pues que me la consumió toda. Ella una vez me pidió que la recordáramos con la misma felicidad, a pesar del dolor. Yo siento que la estamos recordando así, con felicidad...".