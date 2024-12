Este 1 de diciembre, Colombia lamentó profundamente la muerte de Sandra Reyes, una de las actrices más queridas del país. Entre las primeras reacciones a la triste noticia destacó el mensaje de su compañero de actuación, Miguel Varoni, con quien protagonizo la famosa serie Pedro el escamoso.

Miguel Varoni interpretó a Mompirri en la serie y fue el eterno enamorado de la doctora Dávila en la trama, personaje interpretado por Reyes. A través de sus redes sociales, el actor expresó su dolor de forma emotiva, compartiendo una foto junto a Sandra durante las grabaciones de la telenovela. En la publicación, Varoni escribió: «Hasta siempre mi Doctora Paula ... sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estar en mi corazón...».