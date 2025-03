"Tremenda caída que me pegué en la final, pero ya está... ¿qué puedo hacer?, alfombra, tacones de 20 metros, tocó. En todo caso (...) divino... lindo capítulo (...) Pero sí me caí, me caí, ¿qué puedo hacer? me caí mal pero ya, pero estoy bien. Estoy en mi casa, estoy bien", aseguró Vélez en el video publicado en sus historias de Instagram.

Érika Vélez señala a comentarios de conductor de "asquerosos, machistas y misóginos"

"Me río, pueden hacer mofa, memes, todo, porque me caí, qué puedo hacer, estaba con unos tacones enormes, una alfombra, igual muy contenta. Y nada... nos vemos", concluyó. En redes sociales, las reacciones alrededor de lo ocurrido no se hicieron esperar, y como una figura pública, lidió con las críticas y trató de tomar con humor la situación.