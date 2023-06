Son tres las personas que comparten el día a día con Gaby, su hija Polly, su hijo Joaquín y su esposo Carlos. Los tres forman parte del rompecabezas de su vida:

Gaby Díaz desmiente su propia muerte, un rumor que se difundió en TikTok

"Veo a Polly y es la emoción del momento en que la tenía que decir a mis papás que estaba embarazada de una relación de cuatro meses"; "Carlos Luis es mi compañero de vida, mi amante, él me dice que me agradece mucho porque yo le he cambiado la vida a él"; su hijo menor "Me dice párate y yo me paro, 'hazte barcelonista' y ya voy por la mitad. Es un comunicador innato, es igualito a mí cuando yo era chiquita y él es mi respuesta a tantas oraciones".