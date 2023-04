La comunicadora ecuatoriana, quien se considera como una "madre de orgullosa" en sus redes sociales, contó a sus miles de seguidores parte de lo ocurrido, sin dejar de lado el constante apoyo de su esposo Carlos Luis Andrade. Según lo escrito por Díaz, extirparon el apéndice de la menor.

Gaby Díaz desmiente su propia muerte, un rumor que se difundió en TikTok

"Y bueno, estamos aquí sin querer queriendo, nos tocó transitar otro capítulo más de nuestras vidas. Este se escribe con amor y un poco de angustia. Lo importante es la lección de valentía que me das amor... sabes mi flojera en estas circunstancias pero tu fortaleza me contagió. Te amo muñeca de mi vida... Te amo menos a tu apéndice (lo bueno es que ya no está) Manaba estamos haciendo bien las cosas".