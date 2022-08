El viral video de Adela Noriega que revelaría su estado actual

La curiosidad en torno a la vida de actriz en la actualidad no deja de incrementar por los seguidores que repiten sus novelas, pues no se conoce casi nada sobre su vida personal , lo que ha generado que varias especulaciones rodeen a Noriega.

La respuesta es no. El clip que circuló en redes sociales se trata de un video 'deepfake', una tecnología basada en la IA (Inteligencia Artificial) que permite superponer el rostro de un personaje en el de otro, recalcó una cuenta de fans de Adela.

“Por respeto a su individualidad y su privacidad no voy a decir en dónde, sé en qué edificio vive. Ella se dedica a los bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos y tiene departamentos y tiene casas. Yo creo que no sale a ningún lugar, no se le ve en restaurantes, centros comerciales, en ningún lugar”, detalló el comunicador.

Noriega comenzó su carrera actoral en 1984, sin embargo tras varias participaciones en el ámbito televisivo, decidió desaparecer de la industria para continuar con su vida laboral en áreas distintas.