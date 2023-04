De acuerdo con el programa Chisme No Like , una de las posibles razones de la salida de la comunicadora fue el alto sueldo que recibía. Javier Ceriani, que ha seguido muy de cerca este caso, aseguró que a la famosa de 51 años la echaron del programa comunicado: “De común acuerdo no se fue, la echaron... Sé de muy buena fuente, porque alguien vio el contrato en Telemundo . (...) Adamari ganó al año la cifra de US$640 mil, más retroactivos, bonos, comerciales. Rozaba los US$840 mil” . dijo.

Adamari López es inesperadamente despedida de Telemundo