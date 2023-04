El actor colombiano Fabián Ríos dedica emotivo mensaje a su esposa tras la pérdida de su tercer hijo

Yuly Ferreria, reconocida actriz, sorprendió a todos sus seguidores con trágicas declaraciones. Mediante un post en su cuenta de Instagram, Ferreira indicó que perdió el bebé que estaba esperando junto a su esposo, el también actor Fabián Ríos: "¿Qué me faltó?, ¿Qué no hice? Quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación”, escribió.