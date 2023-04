El intérprete de telenovelas famosas como Sin senos sí hay paraíso contó que él y su pareja perdieron al bebé que estaban esperando tras aproximadamente más de dos meses de embarazo. Quien hizo público el suceso fue Ferreira, misma que publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Muere actor de 'Pedro El Escamoso'

"En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto ¿por qué? ¿Para qué? Me duele pero también pregunto, qué me faltó, qué no hice, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación. Queremos controlarlo todo y pues así no funciona", escribió con evidente tristeza la pareja de Ríos.