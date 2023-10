“Estuvimos pegados el uno al otro toda la noche, la gente se dio cuenta... conectamos. Creo que la química entre David y yo era tan fuerte... la gente se daba cuenta y no estaban muy contentos. Él sabe cómo complacer ”, agregó, causando una ola de complejas situaciones en la vida de Beckham y Victoria.

Rebobinando, el escándalo estaba relacionado a su en ese entonces asistente, quien salió ante los medios a asegurar que era amante del deportista de origen británico. La mujer declaró que el mediocampista era "un amante increíble (...) no podían quitarse las manos de encima".

David salió a la luz, negó todo los hechos, y aseguró que estaba felizmente casado y era además padre de dos niños en un comunicado: “Durante los últimos meses me he acostumbrado a leer historias cada vez más ridículas sobre mi vida privada. La simple verdad es que estoy muy felizmente casado. Tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy especiales. No hay nada que un tercero pueda hacer para cambiar estos hechos”.